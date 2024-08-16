x
16 августа 2024
|
последняя новость: 20:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 августа 2024
|
16 августа 2024
|
последняя новость: 20:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ВВС ЦАХАЛа атаковали военные здания "Хизбаллы" на юге Ливана

время публикации: 16 августа 2024 г., 20:00 | последнее обновление: 16 августа 2024 г., 20:18
ВВС ЦАХАЛа атаковали военные здания "Хизбаллы" на юге Ливана
Пресс-служба ЦАХАЛа

Истребители ВВС ЦАХАЛа атаковали здания, используемые террористической организацией "Хизбалла" в военных целях, в районах Марун ар-Рас и Айта аш-Шааб на юге Ливана.

После сигналов воздушной тревоги, которые были активированы ранее в населенных пунктах Верхней Галилеи, была перехвачена воздушная цель, пересекшая ливано-израильскую границу. Оповещения о ракетном обстреле были активированы из-за вероятности падения обломков. Пострадавших нет.

Кроме того, ранее был зафиксирован пуск ракеты в сторону населенного пункта Нетуа, Ракета упала на открытой местности, пострадавших нет.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ