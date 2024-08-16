ВВС ЦАХАЛа атаковали военные здания "Хизбаллы" на юге Ливана

Истребители ВВС ЦАХАЛа атаковали здания, используемые террористической организацией "Хизбалла" в военных целях, в районах Марун ар-Рас и Айта аш-Шааб на юге Ливана.

После сигналов воздушной тревоги, которые были активированы ранее в населенных пунктах Верхней Галилеи, была перехвачена воздушная цель, пересекшая ливано-израильскую границу. Оповещения о ракетном обстреле были активированы из-за вероятности падения обломков. Пострадавших нет.

Кроме того, ранее был зафиксирован пуск ракеты в сторону населенного пункта Нетуа, Ракета упала на открытой местности, пострадавших нет.