Иерусалим:
8 - 14°
Тель-Авив:
11 - 17°
Эйлат:
11 - 21°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле16 декабря 2021 г., 10:15

Снова сбой на сайте минздрава: нельзя заполнить декларацию на въезд в Израиль

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Снова сбой на сайте минздрава: нельзя заполнить декларацию на въезд в Израиль

В связи с очередным техническим сбоем на сайте министерства здравоохранения в настоящий момент невозможно заполнить декларацию для въезжающих в Израиль.

Поэтому в настоящий момент для посадки на вылетающий в Израиль самолет достаточно предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в течение 72 часов перед вылетом, или антиген-теста, сделанного в течение 24 часов перед вылетом.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

11:48 Мансур Аббас вступился за поселенцев
11:08 Арестованы агенты ХАМАСа, собиравшие информацию о "Железном куполе"
10:41 "Гаарец": сотрудник ШАБАКа выдавал секретную информацию, занимаясь спортом
10:40 В Беэр-Шеве подростки облили одноклассницу хлоркой и выложили видео в соцсети
10:15 Снова сбой на сайте минздрава: нельзя заполнить декларацию на въезд в Израиль
09:02 20-летний житель Кирьят-Бялика подозревается в попытке изнасилования 70-летней женщины
08:25 В школе в Негеве учитель получил ножевое ранение
07:00 Checkpoint сообщил о срыве иранской кибератаки на правительственные и коммерческие объекты
06:09 Прогноз погоды на 16 декабря: похолодание, местами дожди
23:32 Правительство продлило ограничения на въезд и выезд из Израиля до 29 декабря
Загрузка...