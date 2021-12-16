Снова сбой на сайте минздрава: нельзя заполнить декларацию на въезд в Израиль
В связи с очередным техническим сбоем на сайте министерства здравоохранения в настоящий момент невозможно заполнить декларацию для въезжающих в Израиль.
Поэтому в настоящий момент для посадки на вылетающий в Израиль самолет достаточно предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в течение 72 часов перед вылетом, или антиген-теста, сделанного в течение 24 часов перед вылетом.
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