Прокуратура требует для Авиада Моше за покушение на убийство жены более 20 лет тюрьмы

В конце августа Авиад Моше был признан виновным в покушении на убийство супруги, ныне бывшей, Ширы Исаков и в издевательствах над сыном. Прокуратура требует для него максимальный срок наказания, предусмотренный по двум этим статьям, от 24 до 27 лет тюремного заключения. Об этом сообщила радиостанция "Кан Бет".

"Следует установить новый стандарт наказаний по таким делам, когда нападение совершается "изнутри", тем, кто ближе всего к вам, - говорится в заявлении прокуратуры Южного округа. - Дело не только в физических повреждениях, но и в том, что ей придется начать жизнь с нуля".

Авиад Моше заявил в суде, что душевное состояние, в котором он набросился с ножом на жену, стало результатом "постоянных попреков". Он также попросил прощения у бывшей супруги и сына.

Напомним, что 18 сентября 2020 года, накануне праздника Рош а-Шана, Шира Исакова, жительница Мицпе Рамона, получила десятки ножевых ранений (в том числе в области лица) и была доставлена вертолетом МАДА в больницу "Сорока" (Беэр-Шева). Тревогу подняли соседи пары, услышавшие крики, доносившиеся из квартиры. Состояние женщины было тяжелым. Полиция задержала ее 45-летнего мужа. Позже подозреваемый потребовал запрета на публикацию его имени, и его адвокат добился соответствующего судебного решения (до предъявления обвинения). Это судебное решение вызвало серию демонстраций протеста в разных районах страны. 29 сентября юристы редакции "Едиот Ахронот" и других СМИ добились снятия судебного запрета на публикацию имени подозреваемого. 1 октября было объявлено, что расследование обстоятельств этого преступления завершено.