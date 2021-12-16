Второй день учений Управления тылом в Хайфе. После 18 часов прозвучат сирены

В Хайфе продолжаются учения Управления тылом, начавшиеся накануне. Если в среду, 15 декабря, сирены звучали в первой половине дня, в четверг, 16 декабря, они прозвучат вечером.

Первыми сирены услышат жители районов Кирьят-Хаим и Шмуэль (18:05), а затем Неве-Шаанан (18:15), Рамот-Кармель (18:15); Западная Хайфа (18:25), Хайфский залив (18:35); Хайфа-Кармель и Нижний город (18:45).

Управление тылом просит население во время сирен зайти в бомбоубежища или защищенные комнаты и убедиться в том, что они готовы к использованию в случае чрезвычайной ситуации.

В случае реальной угрозы обстрела сигнал тревоги прозвучит повторно.