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NEWSru.co.il :: В Израиле16 декабря 2021 г., 16:17

Второй день учений Управления тылом в Хайфе. После 18 часов прозвучат сирены

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Второй день учений Управления тылом в Хайфе. После 18 часов прозвучат сирены

В Хайфе продолжаются учения Управления тылом, начавшиеся накануне. Если в среду, 15 декабря, сирены звучали в первой половине дня, в четверг, 16 декабря, они прозвучат вечером.

Первыми сирены услышат жители районов Кирьят-Хаим и Шмуэль (18:05), а затем Неве-Шаанан (18:15), Рамот-Кармель (18:15); Западная Хайфа (18:25), Хайфский залив (18:35); Хайфа-Кармель и Нижний город (18:45).

Управление тылом просит население во время сирен зайти в бомбоубежища или защищенные комнаты и убедиться в том, что они готовы к использованию в случае чрезвычайной ситуации.


В случае реальной угрозы обстрела сигнал тревоги прозвучит повторно.

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