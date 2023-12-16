Инбар Хейман, похищенная террористами с фестиваля около Реим, погибла в Газе

Семье Инбар Хейман, 27 лет, из Хайфы, похищенной с фестиваля около Реим, сообщили, что она была убита террористами ХАМАСа в секторе Газы. У Инбар остались родители и брат.

Штаб семей похищенных, публикуя сообщение о гибели Инбар, отмечает, что она была творческой личностью, изучала искусство кино в старших классах школы, увлекалась граффити, училась в Хайфской академии дизайна и образования WIZO, где два года назад познакомилась со своим партнером, Ноамом.

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О похоронах Инбар пока не сообщается, но ее семья соберется для семидневного траура в доме в Петах-Тикве.