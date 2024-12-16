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Израиль

Житель Бейт-Шеана обвиняется в убийстве жены накануне развода

время публикации: 16 декабря 2024 г., 09:01 | последнее обновление: 16 декабря 2024 г., 09:08
Житель Бейт-Шеана обвиняется в убийстве жены накануне развода
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщает о предъявлении обвинений в убийстве 39-летнему жителю Бейт-Шеана, который, по версии следствия, задушил свою жену – Сигалит Эльбаз – накануне развода.

В сообщении указано, что подозреваемый 10 ноября позвонил в центр неотложной помощи и заявил, что его жена плохо себя чувствует и хрипит, до прибытия парамедиков, по его словам, он делал жене искусственное дыхание. Прибывшие на место происшествия сотрудники службы "Маген Давид Адом" констатировали смерть женщины. Однако парамедики и следователи пришли к выводу, что женщина умерла до того, как поступил звонок в службу неотложной помощи.

Муж умершей был задержан по подозрению в убийстве.

Экспертиза, проведенная в Институте судебной медицины, показала, что причиной смерти женщины стало удушение.

Следователи выяснили, что пара находилась в процессе развода – и 10 ноября они должны были развестись.

Израиль
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