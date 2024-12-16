ЦАХАЛ: с начала войны в Иудее и Самарии задержали более 6000 подозреваемых в терроре

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала уточненные данные о результатах операций в Иудее и Самарии с начала войны "Железные мечи" (7 октября 2023 года).

Согласно сообщению ЦАХАЛа, за этот период в Иудее и Самарии были задержаны более 6000 разыскиваемых по подозрению в террористической деятельностью, из них свыше 2350 были связаны с террористической организацией ХАМАС.

Сообщается также, что за последние сутки в Иудее и Самарии в ходе обысков в "обменниках" было конфисковано около миллиона шекелей, предназначавшихся для финансирования террора. Задержаны 13 подозреваемых, найдено и конфисковано оружие.