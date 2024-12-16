Либерман: "Правительство сознательно поставило страну на грань гражданской войны"

В понедельник, 16 декабря, на заседании фракции "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман заявил: "Нельзя атаковать и хуситов с иранцами, и Верховный суд с юридическим советником правительства. Я призываю всех успокоиться".

"Нельзя втягивать ЦАХАЛ в разногласия, нельзя призывать к отказничеству – неважно с чьей стороны. Ни бывшему госпрокурору, ни бывшему главному раввину", – сказал лидер НДИ.

"Самый опасный на данный момент фронт – внутренний. Это правительство сознательно поставило страну на грань гражданской войны", – заявил он.

Либерман призвал юридического советника Гали Баарав-Миару не увольняться.