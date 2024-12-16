Внимание, розыск: пропала 11-летняя Нога Маймон из Беэр-Шевы

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 11-летней Ноги Маймон, жительницы Беэр-Шевы. Девушку в последний раз видели 16 декабря примерно в 13:30 в районе "Тет", недалеко от улицы РАМБАМ в Беэр-Шеве.

Приметы пропавшей: рост 1.58, стройная брюнетка. Описание одежды: серая юбка, черные лосины и черная блузка с длинным рукавом.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 08-6462744 или 100.