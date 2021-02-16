Шипы "Галилейской розы": в ходе учений ВВС ЦАХАЛа отработали сценарий войны с "Хизбаллой"

Во вторник, 16 февраля, завершились масштабные учения ВВС ЦАХАЛа, проходившие под кодовым названием "Галилейская роза". Учениями командовал главком израильских ВВС Амикам Норкин.

В учениях, которые были начаты на неделю раньше срока, приняли участие военнослужащие срочной службы и сотни резервистов. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в ходе учений отрабатывался механизм перехода от рутинной деятельности к состоянию повышенной боевой готовности.

Согласно сценарию маневров, военная операция на границе с Ливаном перерастает в полномасштабные боевые действия после того, как боевики "Хизбаллы" предпринимают попытку сбить самолет ЦАХАЛа. В течение нескольких часов ВВС, включая все наземные службы, переходят в состояние наивысшей готовности. В течение нескольких часов призываются сотни резервистов.

Во время учений отрабатывалось ведение воздушного боя, интенсивные атаки на наземные объекты противника, защита воздушного пространства Израиля, а также оперативное управлением боем и планирование операций.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что за 24 часа учений ВВС Израиля атаковали более 3 тысяч предполагаемых целей.