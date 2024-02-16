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    В Израиле

    Разговор Байдена и Нетаниягу: освобождение заложников, помощь Газе, операция в Рафахе

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    Разговор Байдена и Нетаниягу: освобождение заложников, помощь Газе, операция в Рафахе
    AP Photo/Susan Walsh

    В четверг, 15 февраля, состоялся второй за последнюю неделю разговор премьер-министра Биньямина Нетаниягу с президентом США Джо Байденом. Согласно сообщениям в СМИ, из-за звонка Нетаниягу пришлось покинуть заседание кабинета.

    Беседа продолжалась около 40 минут.

    Предыдущий разговор двух лидеров состоялся 11 февраля, и он также продолжался около 40 минут.

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    Белый дом сообщил, что главной темой обсуждения стала возможная сделка по "обмену пленными" с ХАМАСом, которая должна привести к освобождению заложников, удерживаемых террористами в Газе с 7 октября 2023 года.

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    В настоящее время, по данным ЦАХАЛа, в секторе Газы террористы продолжают удерживать 132 заложников (в их числе 116 израильских граждан – учтены все, включая похищенных в 2014-2022 годах, живые и погибшие, если их тела остаются в Газе). По предварительным данным, не менее 33 заложников погибли, их тела удерживают террористы.

    Согласно сообщению пресс-службы Белого дома, Байден и Нетаниягу также обсудили ситуацию в секторе Газы и необходимость обеспечить доставку гуманитарной помощи до жителей сектора Газы. С 21 октября 2023 года в сектор Газы поставляется гуманитарная помощь. Значительную часть этой помощи забирают ХАМАС и другие вооруженные группировки. В Израиле обсуждалась возможность прямых поставок гуманитарной помощи в Газу и ее раздача в районах, контролируемых ЦАХАЛом.

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    Также Белый дом уведомляет: "Президент (Байден) поднял вопрос ситуацию в Рафахе (Рафиахе), и подтвердил свою позицию о том, что не должно быть никаких военных действий там без заслуживающего доверия и осуществимого плана по обеспечению безопасности граждан и их поддержке". В данном вопросе позиция Вашингтоне остается неизменной. В Иерусалиме обсуждаются различные варианты эвакуации мирных граждан из Рафаха (Рафиаха), но осуществление эвакуации примерно 1 миллиона человек является крайне сложной задачей – и с точки зрения логистики, и с точки зрения безопасности.

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    Сообщается также, что вскоре на Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Камала Харрис встретится с президентом Израиля Ицхаком Герцогом.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 15 Февраля 2024
    Состоялся второй за последнюю неделю телефонный разговор Нетаниягу и Байдена
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