Молчание Ганца, "государство Палестина" и "бомба" закона о призыве. Итоги политической недели

Обзор подготовил политический обозреватель NEWSru.co.il Габи Вольфсон

План США по глобальному урегулированию израильско-палестинского конфликта, включающий создание Палестинского государства, привел в движение политическую систему Израиля. Этот план, опубликованный изданием The Washington Post, вкупе с разгорающейся баталией вокруг закона о призыве, очерчивает не только повестку дня общественной дискуссии в Израиле, но и заново формирует политическую карту. Спор о Палестинском государстве, который, казалось, остался в далеком прошлом, вновь приобретает актуальность и может повлиять на то, как будет выглядеть политическая карта Израиля в послевоенный период. По мнению многих, этот период будет также началом эпохи пост-Нетаниягу, и израильские политики к нему готовятся уже сегодня. Каждый по-своему.

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Кабинет войны, переговоры и молчаливый Ганц

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На прошлой неделе исполнились 23 года со дня, когда к власти в Израиля пришел Ариэль Шарон. Атмосфера, в которой Шарон, казавшийся до этого "не избираемым", баллотировался в премьер-министры, отдаленно напоминала ту, в которой мы находимся сегодня. Страна переживала войну, которая тогда называлась "Интифадой Аль-Аксы". Главным элементом общественного состояния была утрата веры в личную безопасность, доверие к правительству и возглавлявшему его Эхуду Бараку было на запредельно низком уровне, и израильтяне искали точку опоры. "Только Шарон принесет мир", "Ариэль Шарон – лидер, который приведет к миру", – обещали авторы кампейна "Ликуда" избирателям. Сам кандидат в премьеры строго следовал их указаниям и… не говорил ничего конкретного. Все попытки получить от него сколько-нибудь содержательный ответ на вопрос о его планах и намерениях разбивались о стену общих слов. Мир уже вступал в эпоху персонифицированной, а не идеологической политики, и израильтяне, не зная почти ничего о намерениях Шарона, подарили ему победу.

Бени Ганц – не Шарон, а выборы в Израиле еще не объявлены. Однако секреты политической тактики Ганц несомненно постигал, основываясь на уроках Шарона. Он молчит, и сегодня почти невозможно понять, что Ганц думает и собирается делать, если политическая судьба забросит его в кресло премьер-министра. По меньшей мере дважды на этой неделе глава "Махане Мамлахти" мог обозначить свою позицию по контроверсальным вопросам, и оба раза предпочел либо ограничиться общими словами, либо вообще промолчать.

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Биньямин Нетаниягу принял решение не направлять делегацию на продолжение переговоров в Каире о возможной сделке, не поставив в известность об этом решении Ганца и Айзенкота. Строго говоря, в настоящий момент никто не знает, как именно было принято это решение. Очевидно одно – ни Ганц, ни Айзенкот об этом решении ничего не знали. Половина кабинета военных действий не была проинформирована о далеко не второстепенном решении премьер-министра. К настоящему моменту Ганц не сказал ни слова и никаким образом не выразил своего недовольства.

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Мотивы обоих – и Нетаниягу, и Ганца – очевидны. Премьер-министр не слишком высоко ценит своих коллег по кабинету военных действий (за исключением министра Рона Дермера) и, по всей видимости, не хотел утруждать себя дискуссиями по тактическому вопросу. Совершенно очевидно, что не отправка делегации в Каир не означает прекращения переговоров по сделке, это их продолжение в другой форме. Не каждый шаг на переговорах должен становиться предметом обсуждения на кабинете, таковой вероятнее всего была логика Нетаниягу. Ганц со своей стороны, предпочел (пока, во всяком случае) смолчать. Помимо того, что месть, как известно, это блюдо, которое подают холодным, глава "Махане Мамлахти" не хочет демонстрировать ущемленное самолюбие, и фокусируется на государственных вопросах. Но и в них он далеко не всегда торопится занимать позицию.

Дискуссия вокруг закона о призыве набирает обороты. Трудно представить, что бывшему начальнику генерального штаба и бывшему министру обороны нечего сказать по этому поводу. Однако все, что от него слышно – это общие слова о необходимости "согласия в обществе". Политическая логика видна и тут. Ганц очень хочет быть премьер-министром, и для того, чтобы стать им, необходимо по пути к креслу премьер-министра постараться не ссориться ни с кем. Ганц последовательно следует этой логике. Судя по опросам, до сих пор она себя оправдывает.

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Нетаниягу, США и коалиция

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Информация о том, что Вашингтон готовит план глобального урегулирования израильско-палестинского конфликта, вряд ли стала неожиданностью для Биньямина Нетаниягу. Не было нехватки предварительных признаков того, что в Белом доме начинают терять терпение в связи с отсутствием конкретных предложений со стороны Нетаниягу по вопросу о завтрашнем дне сектора Газы. Давление на Израиль было ожидаемым, и оно будет усиливаться по мере приближения выборов в Америке.

В отличие от того, что можно было наблюдать в прошлом, сейчас кандидату в президенты от Демократической партии не нужна дружба с премьер-министром Израиля. Сегодня президент США рискует потерять поддержку леворадикальных кругов из-за "чрезмерной" поддержки Израиля. И Нетаниягу понимает, что ближайшие полгода будут мало отличаться от того, что ему приходилось переживать в период Барака Обамы. С другой стороны, по крайне мере на настоящий момент, складывается впечатление, что Нетаниягу намерен проявить все свое искусство в деле перевода внешнего давления во внутриполитические дивиденды. Ничто так не способствует монолитности право-религиозной коалиции, как давление извне. Министр финансов Бецалель Смотрич уже заявил, что потребует от военно-политического кабинета озвучить однозначную позицию, отвергающую саму идею создания Палестинского государства. Не исключено, что Нетаниягу не будет активно возражать, тем более, что и Гидеон Саар раз за разом заявляет, что идея создания Палестинского государства является опасной. В окружении Нетаниягу бесспорно вновь попытаются использовать момент для того, чтобы внести раскол в блок "Махане Мамлахти" и, возможно, расширить коалицию при помощи "Тиква Хадаша".

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Глава НДИ Авигдор Либерман резко высказался против инициативы США. Бывший министр обороны опубликовал запись в социальных сетях, где перечислил этапы истории конфликта и резюмировал: "Из всего этого следует, что создание Палестинского государства повергнет весь регион в хаос и кровопролитие, подобного которому не было, поставит под угрозу существование государства Израиль и тяжело повлияет на внутреннюю стабильность в Иордании и Египте". Очевидно при этом, что совпадение взглядов по вопросу о Палестинском государстве ничего не говорит о перспективах политического сотрудничества Нетаниягу и Либермана. Эти шансы по-прежнему призрачны.

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Несмотря на давление, которое ожидается со стороны США и других стран, в ближайшей перспективе, этот вопрос сейчас не может "взорвать" коалицию. В окружении Нетаниягу заявляют, что он тверд в намерении продолжать военные действия до достижения того, что называет "полной победой". В той же степени он тверд в намерении не допускать возвращения Палестинской автономии в Газу. Во всем этом у него есть полная поддержка нынешней коалиции, чего нельзя сказать о законе о призыве.

Закон о призыве: шанс Лапида и реальная угроза для Нетаниягу

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На этой неделе министр Амихай Шикли, а также депутаты Дан Илуз и Эли Далаль (все из "Ликуда") обратились к премьер-министру Биньямину Нетаниягу с призывом немедленно вмешаться в процесс утверждения закона о призыве. По словам депутатов, в его нынешнем варианте закон не дает ответа на вызовы продолжающейся пятый месяц войны. Речь, по мнению депутатов, в первую очередь, идет о равенстве в распределении бремени.

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Многие переломные моменты израильской политики были связаны с безуспешными попытками законодательным путем изменить ситуацию с освобождением ультраортодоксов от призыва. Достаточно вспомнить, что череда предвыборных кампаний началась в декабре 2018 года с очередного провала попытки принять закон о призыве. Сегодня ситуация Нетаниягу неизмеримо сложнее, и его возможности гораздо более ограничены. Принятие закона, освобождающего ультраортодоксов от службы, грозит ему волной протестов, более мощных, чем в период юридической реформы. Попытка изменить существующую ситуацию может стать "бомбой" для нынешней коалиции.

В окружении премьер-министра намерены в ближайшее время провести закон, который обсуждается в настоящий момент, объяснив при этом, что речь идет не о законе о призыве, а о законе, инициированном армией. "Закон о призыве, – услышим мы в ближайшее время, – это следующий этап, для осуществления которого понадобится завершение войны и общенациональное согласие". Короче – "когда-нибудь".

В то же время, письмо депутатов от его собственной партии не может не вызывать беспокойства в канцелярии премьер-министра. Если признаки недовольства проявляются в партии власти, если голос поднимает человек, которого Нетаниягу собственноручно привел в список, забронировал для него место и дал ему должность, то очевидно, что степень недовольства за пределами "Ликуда" будет гораздо выше.

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Вернувшаяся к жизни дискуссия вокруг закона о призыве стала порывом свежего ветра для главы оппозиции Яира Лапида. В ситуации, когда опросы не сулят ничего хорошего, закон о призыве может вернуть на улицы тех, на кого опирается "Еш Атид". И в то же время, перед главой оппозиции будет стоять непростая дилемма. Последнее, что нужно сегодня Лапиду, это роспуск Кнессета и досрочные выборы. Результат на избирательных участках может быть еще печальнее, чем в опросах. С другой стороны, главная оппозиционная партия не может позволить себе выглядеть как не проявляющая достаточно рвения в попытке свалить правительство. Поэтому гром и молнии, которые мечет Лапид по поводу закона о призыве, с одной стороны и его готовность войти в правительство в случае сделки с ХАМАСом с другой, более путают его избирателей, чем улучшают имидж. В политической системе не исключают возможности того, что слова Лапида о готовности присоединиться к правительству есть ни что иное как попытка остановить возможный выход Ганца из коалиции. Более всего Лапид хотел бы смены премьер-министра без выборов, в действующем Кнессете. До тех пор, пока это невозможно, он предпочтет сохранение нынешней ситуации – руками Ганца и Саара.

Ультраортодоксы на распутье

"Когда видишь имена погибших, когда посещаешь реабилитационные центры, то понимаешь, что необходимы перемены. Мне непонятно, почему ультраортодоксальная молодежь не призывается в ЦАХАЛ". Эти слова были сказаны не депутатом от "Еш Атид", а министром социального обеспечения Яаковом Марги (ШАС). Он сказал это в интервью ультраортодоксальному сайту "Кикар а-Шабат".

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Позднее глава ШАС Арье Дери отчитал Марги за такое своеволие, но нельзя не обратить внимание на то, что очевидные изменения в среде ультраортодоксальной молодежи постепенно проникают и в политическую систему. Потребуется время для того, чтобы эти изменения отразились на том, как депутаты от ШАС и "Яадут а-Тора" проголосуют за закон о призыве. Еще больше времени потребуется, чтобы эти изменения затронули неполитический истеблишмент ультраортодоксального общества. Однако эти изменения неизбежны, и война, начавшаяся 7 октября, их катализировала.