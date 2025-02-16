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Израиль

ЦАХАЛ подтвердил нанесение ударов по военным объектам "Хизбаллы" в Ливане

Война с "Хизбаллой"
Хизбалла
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 16 февраля 2025 г., 19:18 | последнее обновление: 16 февраля 2025 г., 19:18
ЦАХАЛ подтвердил нанесение ударов по военным объектам "Хизбаллы" в Ливане
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Пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила, что самолеты ВВС нанесли удары по военным объектам "Хизбаллы", на которых была замечена активность боевиков. Целями атаки были пусковые ракетные установки и оружейные склады. Цели были определены Управлением военной разведки.

ЦАХАЛ подчеркивает, что нахождение боевиков на этих объектах является нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном.

Согласно сообщениям в ливанских источниках, удары наносились в деревнях Аль-Базалия и Харбата.

"ЦАХАЛ продолжит действовать для устранения любых угроз государству Израиль", - говорится в сообщении.

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