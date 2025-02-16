Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 16 февраля, температура немного понизится и будет соответствующей среднесезонной. Переменная облачность, местами туман. Дожди в северных и центральных горных районах, временами с грозами. Возможны затопления в долине Мертвого моря и Иудейской пустыне.

В Иерусалиме – 8-14 градусов, в Тель-Авиве – 11-19, в Хайфе – 12-17, в Эйлате – 13-22, в Беэр-Шеве – 9-18, в Мицпе-Рамоне – 10-16, на побережье Мертвого моря – 14-19, в Ашкелоне и Ашдоде – 11-19, в Ариэле – 10-15, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 15-18, на Голанских высотах – 10-15.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 18 градусов, высота волн – 40-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть восточный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 10 км/ч).

В понедельник-среду – переменная облачность, среднесезонная температура.