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NEWSru.co.il :: В Израиле16 января 2022 г., 07:37

Коронавирус в Кнессете: список заразившихся депутатов и министров

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Коронавирус в Кнессете: список заразившихся депутатов и министров

18 депутатов Кнессета и министров в настоящий момент диагностированы как заразившиеся коронавирусом.

Приводим список:

Авигдор Либерман (НДИ)
Алекс Кушнир (НДИ)
Зеэв Элькин ("Тиква Хадаша")
Яир Лапид ("Еш Атид")
Моше Кинли – Торпаз ("Еш Атид")
Идан Рол ("Еш Атид")
Михаэль Битон ("Кахоль Лаван")
Омер Бар-Лев ("Авода")
Эмили Моати ("Авода")
Йом-Тов Кальфон ("Ямина")
Давид Амсалем ("Ликуд")
Хаим Кац ("Ликуд")
Офир Кац ("Ликуд")
Эти Атия ("Ликуд")
Йоав Бен-Цур (ШАС)
Исраэль Айхлер ("Яадут а-Тора")
Усама Саади (Объединенный список)
Офир Софер ("Ционут Датит")

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