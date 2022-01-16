Коронавирус в Кнессете: список заразившихся депутатов и министров
18 депутатов Кнессета и министров в настоящий момент диагностированы как заразившиеся коронавирусом.
Приводим список:
Авигдор Либерман (НДИ)
Алекс Кушнир (НДИ)
Зеэв Элькин ("Тиква Хадаша")
Яир Лапид ("Еш Атид")
Моше Кинли – Торпаз ("Еш Атид")
Идан Рол ("Еш Атид")
Михаэль Битон ("Кахоль Лаван")
Омер Бар-Лев ("Авода")
Эмили Моати ("Авода")
Йом-Тов Кальфон ("Ямина")
Давид Амсалем ("Ликуд")
Хаим Кац ("Ликуд")
Офир Кац ("Ликуд")
Эти Атия ("Ликуд")
Йоав Бен-Цур (ШАС)
Исраэль Айхлер ("Яадут а-Тора")
Усама Саади (Объединенный список)
Офир Софер ("Ционут Датит")
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