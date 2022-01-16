На морском побережье около Ришон ле-Циона найден мертвый мужчина

Утром в воскресенье, 16 января, на одном из пляжей около Ришон ле-Циона было найдено тело мужчины примерно 40 лет. По всей видимости, этот человек погиб во время купания.

Парамедики службы "Маген Давид Адом" подтвердили смерть мужчины.

Информация уточняется.

Отметим, что в настоящее время на израильском побережье Средиземного моря штормовая погода. Температура воды – 18-19 градусов, высота волн – 220-350 см. Купание крайне опасно.