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NEWSru.co.il :: В Израиле16 января 2022 г., 09:02

На морском побережье около Ришон ле-Циона найден мертвый мужчина

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На морском побережье около Ришон ле-Циона найден мертвый мужчина

Утром в воскресенье, 16 января, на одном из пляжей около Ришон ле-Циона было найдено тело мужчины примерно 40 лет. По всей видимости, этот человек погиб во время купания.

Парамедики службы "Маген Давид Адом" подтвердили смерть мужчины.

Информация уточняется.

Отметим, что в настоящее время на израильском побережье Средиземного моря штормовая погода. Температура воды – 18-19 градусов, высота волн – 220-350 см. Купание крайне опасно.


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