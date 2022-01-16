В воскресенье, 16 января, мировой суд Нацерета вынес приговор экс-депутату Кнессета Ханин Зуаби по делу о фальсификации документов активистами партии БАЛАД.

Ханин Зуаби приговорена к году условно и выплате штрафа в размере 75 тысяч шекелей.

Отметим, что по этому делу проходили еще 10 активистов партии БАЛАД. Они были приговорены к общественным работам на сроки от четырех до девяти месяцев, условному заключению и штрафам.

В октябре Ханин Зуаби заключила досудебную сделку с прокуратурой, которая и была принята судом.