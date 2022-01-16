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NEWSru.co.il :: В Израиле16 января 2022 г., 16:12

Суд Нацерета вынес приговор экс-депутату Кнессета Ханин Зуаби

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Суд Нацерета вынес приговор экс-депутату Кнессета Ханин Зуаби

В воскресенье, 16 января, мировой суд Нацерета вынес приговор экс-депутату Кнессета Ханин Зуаби по делу о фальсификации документов активистами партии БАЛАД.

Ханин Зуаби приговорена к году условно и выплате штрафа в размере 75 тысяч шекелей.

Отметим, что по этому делу проходили еще 10 активистов партии БАЛАД. Они были приговорены к общественным работам на сроки от четырех до девяти месяцев, условному заключению и штрафам.

В октябре Ханин Зуаби заключила досудебную сделку с прокуратурой, которая и была принята судом.


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Ханин Зуаби заключила досудебную сделку с государственной прокуратурой

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