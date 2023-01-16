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    В Израиле

    Герци А-Леви на церемонии вступления в должность начальника генштаба: "ЦАХАЛ будет учитывать только соображения безопасности"

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    Герци А-Леви на церемонии вступления в должность начальника генштаба:
    Avi Ohayon/GPO     Герци А-Леви на церемонии вступления в должность начальника генштаба:
    Avi Ohayon/GPO     Герци А-Леви на церемонии вступления в должность начальника генштаба:
    Avi Ohayon/GPO     ВСЕ ФОТО

    В понедельник, 16 января, Герци А-Леви сменил Авива Кохави на посту начальника генерального штаба Армии обороны Израиля.

    В ходе торжественной церемонии новый начальник генштаба ЦАХАЛа поблагодарил Авива Кохави и пообещал и дальше развивать и укреплять израильскую армию.

    В заключение А-Леви сказал: "Мы сохраним ЦАХАЛ единым, этичным и профессиональным. ЦАХАЛ будет учитывать только соображения безопасности".

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    Министр обороны Йоав Галант в ходе своего выступления на церемонии заявил, что "у каждого солдата есть один командир".

    Напомним, что на прошлой неделе министр в министерстве обороны Бецалель Смотрич выступил с критикой в адрес уходящего начальника генштаба ЦАХАЛа Авива Кохави, заявившего, что "в Иудее и Самарии есть один командир".

    Глава правительства Биньямин Нетаниягу, выступая на церемонии, подчеркнул, что главной задачей ЦАХАЛа является противодействие иранской угрозе.

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