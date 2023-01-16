ХАМАС опубликовал видео израильтянина, удерживаемого в Газе с 2014 года

В понедельник, 16 января, террористы ХАМАСа опубликовали видео с мужчиной, который представлен как Авера Менгисту – израильтянин, удерживаемый в плену в секторе Газы почти девять лет.

"Как долго я и мои друзья будем оставаться здесь, в плену, после долгих лет страданий и боли? Где государство Израиль и народ Израиля, которые позаботятся о нашей судьбе?" – говорит мужчина, похожий на Менгисту.

Видео, приуроченное к смене начальника генштаба ЦАХАЛа, также содержит текстовое послание от "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевого крыла ХАМАСа). В титрах на иврите и арабском языках говорится, что "Кохави и правительство Израиля потерпели неудачу". (Авив Кохави был начальником генштаба ЦАХАЛа с января 2019 года. Сегодня его на этом посту сменил Герци А-Леви.)

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Ни мать юноши, ни его родной брат не смогли подтвердить, что на видео снят именно Авера.

Авера Менгисто, душевнобольной израильтянин, 7 сентября 2014 года добровольно перебрался в сектор Газы, где был арестован. Границу он перешел в районе пляжа Зиким.

شاهد| تغطية صحفية: "كتـــــ ـــائب القـــســــــ ــام تعرض رسالة مصورة للجندي الإسرائيلي الأسير لديها أفرها منغستو". pic.twitter.com/MfNsE7kodK — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 16, 2023

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Канцелярия главы правительства Израиля Биньямина Нетаниягу отреагировала на публикацию. В официальном комментарии подчеркивается, что достоверность этой видеозаписи неочевидна. Независимо от аутентичности записи, данное видео "является циничным и подлым медиа-ходом", заявляют в офисе Нетаниягу. В комментарии также сказано, что сам факт такой публикации указывает на то, что ХАМАС находится в сложной ситуации.

Израильтяне, удерживаемые в Газе

Остается неизвестной судьба военнослужащих Орона Шауля и Адара Гольдина. Власти Израиля признали их погибшими в ходе операции "Нерушимая скала" в секторе Газы летом 2014 года. Но ХАМАС не подтверждал их гибель, время от времени распространяя слухи о том, что Шауль и Гольдин живы.

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Также ХАМАС удерживает в плену Аверу Менгисту – душевнобольного израильтянина, в 2014 году перебравшегося в сектор Газы в районе пляжа Зиким. ХАМАС называет Менгисту "солдатом", поскольку он проходил службу в рядах ЦАХАЛа.

Кроме того, в Газе удерживают двух израильских бедуинов, также страдающих психическими заболеваниями и пересекших границу с сектором Газы – Хишама Шаабана ас-Сайяда (пропал без вести в 2015 году, в июне 2022 года ХАМАС опубликовал видео с ним, заявив о его плохом состоянии здоровья) и Джумаа Ибрагима Абу-Аниму (пропал без вести в 2016 году).

Таким образом, в Газе, по всей видимости, остаются в плену трое израильских граждан (если кого-то из пленных не переправили в Египет), кроме того удерживаются тела двух погибших.

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ХАМАС заявляет, что удерживаются четверо израильтян, причем всех их называет "солдатами". В руководстве ХАМАСа рассчитывают, осуществить обмен всех израильских "солдат" (независимо от их происхождения – "западного, эфиопского или арабского") по схеме "сделки Шалита", то есть в пропорции 1000 заключенных за одного "солдата".