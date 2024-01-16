Кибуц Беэри сообщил, что Итай Свирски и Йоси Шараби погибли в плену ХАМАСа

Во вторник, 16 января, кибуц Беэри сообщил о гибели Итая Свирски и Йосефа Шараби, которые были похищены ХАМАСом и удерживалась в секторе Газы.

"С глубокой скорбью и горечью нам сегодня сообщили о том, что Итай Свирски и Йосеф Шараби были убиты. Их тела удерживаются ХАМАСом, мы будем требовать их возвращения вместе с остальными нашими похищенными", – говорится в сообщении кибуца.

14 января террористическая организация "Исламский джихад" опубликовало видео с Ноа Аргамани, Итаем Свирски и Йосефом Шараби, обещая вскоре сообщить об их судьбе. 15 января террористы сообщили, что двое мужчин погибли в результате атак ЦАХАЛа, а Ноа Аргамани была ранена. Официальный представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари, комментируя видео, заявил, что вопреки заявлениям ХАМАСа Итай Свирски не погиб в результате действий ЦАХАЛа. "Это ложь ХАМАСа. Здание, в котором удерживались заложники, не было целью атаки ВВС, по нему не наносился удар. "В реальном времени мы не знали о их местонахождении. Мы не атакуем цели, где могут находиться заложники". Хагари добавил: "Оглядываясь назад, мы знаем, что удары на носились по цели рядом с местом, где удерживались заложники. Мы расследуем инцидент". Вместе с тем он сообщил, что представители ЦАХАЛа встречались с семьями заложников и сообщили им, что полученная Израилем информация заставляет опасаться за жизнь Итая Свирски и Йосефа Шараби.