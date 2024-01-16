В бою на юге Газы погиб боец, двое получили тяжелые ранения
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ЦАХАЛ сообщает, что 15 января в бою на юге сектора Газы погиб старшина резерва Ницан Шесслер, 21 год, из Хадеры, боец 7155-го батальона 55-й бригады "А-Эш".
В том же бою был тяжело ранен еще один боец 7155-го батальона.
Также в бою на юге сектора Газы был тяжело ранен боец 603-го инженерного батальона 7- бригады "Саар ми-Голан".
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C 31 октября по 16 января в ходе наземной операции в Газе погибли 189 военнослужащих ЦАХАЛа.
С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей", погибли 523 военнослужащих ЦАХАЛа.
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// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 16 Января 2024
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