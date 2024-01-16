В больнице умер военнослужащий, который был ранен в Газе
ЦАХАЛ сообщает, что в больнице умер старшина резерва Ноам Ашрам, 37 лет, из Кфар-Сабы, боец 5352-го батальона 179-й бригады "Реэм", получивший 29 декабря тяжелое ранение в бою в центре сектора Газы.
Ранее сообщалось, что 15 января в бою на юге сектора Газы погиб старшина резерва Ницан Шесслер, 21 год, из Хадеры, боец 7155-го батальона 55-й бригады "А-Эш".
В том же бою был тяжело ранен еще один боец 7155-го батальона.
Также в бою на юге сектора Газы был тяжело ранен боец 603-го инженерного батальона 7- бригады "Саар ми-Голан".
C 31 октября по 16 января в ходе наземной операции в Газе погибли 190 военнослужащих ЦАХАЛа.
С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей", погибли 524 военнослужащих ЦАХАЛа.