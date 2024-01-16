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    В Израиле

    В больнице умер военнослужащий, который был ранен в Газе

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    Ноам Ашрам
    Пресс-служба ЦАХАЛа     Ницан Шесслер
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    ЦАХАЛ сообщает, что в больнице умер старшина резерва Ноам Ашрам, 37 лет, из Кфар-Сабы, боец ​​5352-го батальона 179-й бригады "Реэм", получивший 29 декабря тяжелое ранение в бою в центре сектора Газы.

    Ранее сообщалось, что 15 января в бою на юге сектора Газы погиб старшина резерва Ницан Шесслер, 21 год, из Хадеры, боец ​​7155-го батальона 55-й бригады "А-Эш".

    В том же бою был тяжело ранен еще один боец 7155-го батальона.

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    Также в бою на юге сектора Газы был тяжело ранен боец ​​603-го инженерного батальона 7- бригады "Саар ми-Голан".

    C 31 октября по 16 января в ходе наземной операции в Газе погибли 190 военнослужащих ЦАХАЛа.

    С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей", погибли 524 военнослужащих ЦАХАЛа.

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