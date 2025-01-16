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Израиль

Ликвидирован участник резни на фестивале "Нова", за последние сутки ЦАХАЛ атаковал 50 целей в Газе

Война с ХАМАСом
Газа
Ликвидация
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 16 января 2025 г., 17:18 | последнее обновление: 16 января 2025 г., 18:02
За последние сутки ЦАХАЛ атаковал 50 целей в Газе, ликвидирован участник резни на фестивале "Нова"
Erik Marmor/Flash90

ЦАХАЛ продолжает наносить удары по боевикам и террористической инфраструктуре в секторе Газы. За последние сутки были атакованы не менее 50 целей по всей территории сектора.

В ходе совместной операции с Общей службой безопасности (ШАБАК), штабом бригады "Газа", военной разведкой, с беспилотника ВВС был ликвидирован боевик спецназа ХАМАСа "Нухба" Мухаммад Хишам Захди Абу аль-Руса. По данным израильских спецслужб, ликвидированный боевик принимал участие 7 октября в резне на музыкальном фестивале "Нова".

За последние сутки удары были нанесены по военным объектам, складам с оружием и боеприпасами, ракетным установкам, мастерским по производству оружия, наблюдательным пунктам, а также по десяткам боевиков ХАМАСа и "Исламского джихада".

Подчеркивается, что перед атакой была проведена тщательная разведка, велось непрерывное воздушное наблюдение в течение нескольких часов, предшествовавших атаке.

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