Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 16.1.2025: операции в Туль-Кареме, Тамуне, Хевроне
время публикации: 16 января 2025 г., 06:31 | последнее обновление: 16 января 2025 г., 06:36
Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГАВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.
Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 16 января действовали в Туль-Кареме, в Тамуне (к югу от Тубаса), в Байт Риме (северо-западней Рамаллы), в Хевроне.
О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.
Число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.
ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 16 января.