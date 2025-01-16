x
16 января 2025
|
последняя новость: 08:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 января 2025
|
16 января 2025
|
последняя новость: 08:02
16 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 16.1.2025: операции в Туль-Кареме, Тамуне, Хевроне

время публикации: 16 января 2025 г., 06:31 | последнее обновление: 16 января 2025 г., 06:36
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 16.1.2025: операции в Туль-Кареме, Тамуне, Хевроне
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГАВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 16 января действовали в Туль-Кареме, в Тамуне (к югу от Тубаса), в Байт Риме (северо-западней Рамаллы), в Хевроне.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 16 января.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 января 2025

468-й день войны: ЦАХАЛ атакует в Газе, операции в Иудее и Самарии. Хронология