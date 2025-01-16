Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 16 января, температура немного понизится, но будет выше среднесезонной. Облачно. Без осадков. Туман на северо-западе Негева.

В Иерусалиме – 10-17 градусов, в Тель-Авиве – 13-20, в Хайфе – 15-19, в Эйлате – 16-24, в Беэр-Шеве – 11-21, в Мицпе-Рамоне – 13-19, на побережье Мертвого моря – 16-21, в Ашкелоне и Ашдоде – 14-20, в Ариэле – 12-18, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 16-19, на Голанских высотах – 10-18.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19 градусов, высота волн – 20-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 35 км/ч).

В пятницу-воскресенье температура немного понизится, переменная облачность.