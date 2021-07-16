На средиземноморском побережье Израиля заканчивается "сезон медуз"

За последнюю неделю на израильском побережье Средиземного моря заметно снизилась концентрация медуз. На многих пляжах медуз почти нет или их очень мало, вода не "жжется". Однако при купании все еще следует соблюдать осторожность.

Отметим, что в пятницу, 16 июля, температура воды около побережья в Средиземном море 30-31 градус, высота волн до 1 метра и более.

Следить за сообщениями об обнаружении медуз около израильского побережья Средиземного моря можно по интерактивной карте на сайте Meduzot.co.il.

Как отмечала редакция NEWSru.co.il, этим летом "сезон медуз" начался во второй половине июня. Обычно "сезон медуз" на средиземноморском побережье Израиля длится от полутора до двух месяцев. По всей видимости, в этом году он продлится немногим более месяца.

В 2020 году "сезон медуз" начался уже в первых числах июня (почти на месяц раньше, чем в 2019 году, когда он начался необычно поздно) и завершился в первой половине августа.

Есть такая народная примета: "сезон медуз" в Израиле обычно заканчивается после 9 ава (в нынешнем году это воскресенье, 18 июля).

Медузы израильского побережья Средиземного моря

Около израильского побережья Средиземного моря обычно наблюдаются скопления двух типов опасных медуз: Пелагия-ночесветка (Pelagia noctiluca) и Ропилема-номадика (Rhopilema nomadica).

Соприкосновение с этими медузами может вызывать "ожоги".

"Пелагии" обычно бледно-лилового цвета, в крапинку, "ропилемы" – белые или голубоватые. Размер этих медуз от 5 до 30 см в диаметре. "Роднит" этих медуз то, что они светятся в темноте.

Менее опасной считается ушастая аурелия (Aurelia aurita), но и она может вызывать "ожоги". Можно также встретить маленьких мнемиопсисов – это не медуза, а гребневик, для человека они не опасны (как и медузы-ропилемы, мнемиопсисы светятся в темноте). Есть на израильском побережье и другие виды медуз.

Соприкосновение с щупальцами опасных медуз вызывает ожог, у некоторых людей поражение стрекательными клетками медуз может привести и к аллергической реакции.

Если жалящие клетки попадут в глаза, человек может лишиться зрения. Поэтому следует соблюдать меры предосторожности: не тереть глаза, если только что касались руками медузы (необходимо заранее предупреждать об этом детей), желательно не нырять без маски или специальных очков с открытыми глазами в местах скопления медуз.

Наиболее разумным поведением, если вы оказались на пляже во время "нашествия медуз", будет наблюдение за ними издалека. Не стоит преследовать медуз и вылавливать их из воды. Хорошо при купании использовать специальные закрытые костюмы.

При купании в период "нашествия медуз" кожа ощущает постоянное жжение от стрекательных клеток, находящихся в воде. Это неопасно, хотя на теле могут появляться покраснения, как от ожога крапивой. Зачастую в районах публичных пляжей, где люди вытаскивают медуз из воды, жжение сильнее, так как медузы особенно активны в моменты опасности.

Если медуза уже вытащена на берег, то трогать ее "шапку" безопасно, но к щупальцам лучше не прикасаться.

В случае ожога рекомендуется использовать обычный уксус, яблочный уксус или натуральный лимонный сок, нейтрализующие яд. Эти средства обычно есть у спасателей на пляже, но, чтобы приготовиться заранее, постарайтесь иметь в аптечке влажные салфетки с уксусом, они продаются в аптеках.

Не следует промывать ожог ядом медузы пресной водой – это приводит к тому, что ядовитые клетки лопаются, и яд попадает на другие участки тела. Не стоит также посыпать поврежденную кожу песком.