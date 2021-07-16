Коалиция без тылов и "ухаживания" за Объединенным списком. Итоги политической недели
Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.
Когда четыре недели назад, в день приведения правительства к присяге, Нафтали Беннет безуспешно пытался произнести с трибуны Кнессета под непрекращающиеся выкрики депутатов от новоявленной оппозиции, он отлично понимал, что это своего рода пролог, вступление перед тем, что его ожидает в обозримом будущем. Однако вряд ли он представлял себе, что парламентские будни его коалиции будут столь безрадостны.
По меньшей мере три законопроекта, которые коалиция намеревалась провести на этой неделе, были провалены. И если голосование спикера Кнессета Мики Леви против законопроекта о назначении религиозных судей стало результатом технической ошибки уставшего от бессонных ночей спикера, а снятие с повестки дня Основного закона о паритетном правительстве стало результатом отсутствия механизма голосования депутатов больных коронавирусом, из-за чего был вынужден остаться дома депутат Владимир Белиак, то провал законопроекта об отмене уголовных санкций в отношении тех, кто употребляет марихуану – это прямой результат ситуации, в условиях которой функционирует новая коалиция.
Этот законопроект инициировала Шарен Аскель ("Тиква Хадаша"). Ни у кого в коалиции нет проблем с этим законопроектом, кроме партии РААМ. Там быстро и недвусмысленно дали понять, что коалиция коалицией, а основ ислама никто не отменял, и эти самые основы не позволяют голосовать за такой законопроект. Духовные лидеры исламистов утвердили это решение политиков.
Аскель обратилась к оппозиции. Там вежливо поблагодарили и ответили отказом. "Я был одним из авторов данного законопроекта, но не собираюсь сотрудничать с этой брутальной коалицией, не имеющей и капли уважения к оппозиции", – заявил депутат Кнессета Йоав Киш. Под неуважением Киш подразумевал, прежде всего, мягко говоря непропорциональное распределение парламентских комиссий между коалицией и оппозицией. В оппозиции настолько возмущены тем, как коалиция делит парламентский пирог, что взвешивают возможность и вовсе бойкотировать работу Кнессета, уже не говоря о голосовании вместе с коалицией.
Шарен Аскель обратилась к Объединенному списку. Однако и там не захотели быть менее святыми, чем совет Аш-Шура партии РААМ, и отказали Аскель. Закон был снят с повестки дня. В коалиции заявляют, что через две недели он будет вынесен на голосование, даже ценой возможного его провала. Но попытки его утверждения являются ярчайшим отражением происходящего в израильской политической системе.
Особенность нынешней политической ситуации заключается в том, что ни у оппозиции, ни, в первую очередь, у коалиции, нет резервов, которые могут вывести ситуацию из стабильно ничейной и порождающей хаос. Когда в 2015 году Биньямин Нетаниягу был вынужден сформировать коалицию, опирающуюся на 61 мандат, у него оставалась надежда привлечь в коалицию НДИ или на худой конец "Сионистский лагерь". Ровно год просуществовала та коалиция, пока Авигдор Либерман не присоединился к ней, и это был один из самых неприятных политических периодов для Нетаниягу и его окружения. И при этом нельзя забывать, что коалиция та была весьма однородна. Сегодня у Нафтали Беннета нет перспектив укрепления. Даже если будет утвержден законопроект, позволяющий четырем депутатам отколоться от фракции и создать свою собственную, трудно представить здравомыслящих ликудников, которые поспешат воспользоваться такой возможностью.
У оппозиции жизнь еще сложнее. Для того, чтобы свалить правительство, необходим 61 депутат, готовый поддержать общего кандидата. Сейчас Нетаниягу имеет поддержку 53 парламентариев, и задача найти еще восемь из области фантастики. Все что остается оппозиции – это торпедировать законы и предложения коалиции (см. законопроект о гражданстве или об отмене уголовных санкций против любителей марихуаны), "троллить" коалицию законопроектами, которые полностью соответствуют духу и идеологии партий, входящих в коалицию, но не могут быть ими поддержаны из-за коалиционной конъюнктуры, и ждать пока коалиция обвалится внутрь себя.
Так на небосклоне израильской политики ярко вспыхнула звезда Объединенного арабского списка. Этот блок, который совсем еще недавно был почти "прокаженным", поддерживать публичные контакты с которым было "неприлично", превратился в легитимного "бизнес-партнера". Причем с обеих сторон. Если коалиция прибегает к помощи Объединенного списка, чтобы провести те или иные инициативы и непременно будет вести переговоры с Айманом Удэ и Ахмадом Тиби перед утверждением государственного бюджета, то оппозиция наоборот пытается заручиться голосами антисионистов, чтобы торпедировать инициативы коалиции. Так например, ультраортодоксы, пытавшиеся не допустить утверждения закона о порядке назначения религиозных судей, заключили сделку с Объединенным списком, согласно которой арабы (и Офер Касиф) проголосуют против закона, а ШАС и "Яадут а-Тора" поддержат предложение о создании следственной комиссии по вопросу о насилии в арабском секторе. В итоге сделка не состоялась из-за непонятного демарша Исраэля Айхлера, однако очевидно, что попытки прийти к соглашению с Объединенным списком будут продолжаться. Тот факт, что глава РААМ Мансур Аббас в интервью "Кан Бет" предложил Объединенному списку присоединиться к коалиции, лишь подчеркивает насколько в коалиции опасаются грядущих бюджетных баталий и насколько энергоемкой является ежедневная борьба вокруг каждого законопроекта и предложения. Удэ и Тиби в коалицию, конечно, не войдут, но, безусловно, постараются использовать открывшиеся возможности для получения политического капитала.
За стенами Кнессета коалиция Беннета-Лапида продолжила действия в двух основных направлениях: формирование шагов по борьбе с четвертой волной коронавируса, а также шаги на международной арене в первую очередь в контексте иранской проблемы и отношений с США. Причем обе эти сферы остаются объектом непрекращающихся выпадов со стороны Биньяминв Нетаниягу против Беннета и наоборот. На этой неделе бывший премьер-министр опубликовал заметку в газете "Исраэль а-Йом", в которой обвинил Беннета в бездействии в вопросе Ирана. "Это просто непостижимо. Не было в истории государства человека, который так много говорил бы об иранской проблеме и так мало делал для ее решения", – парировал Беннет.
Говоря о коронавирусе, премьер-министр также упомянул своего предшественника, намекнув, что новый штамм проник в Израиль еще при прошлом правительстве, однако решительных шагов сделано не было. О каких-то кардинальных изменениях и сейчас говорить рано, если не считать заявления Беннета о том, что локдауны это последняя мера, которая может быть пущена в ход только в том случае, если все остальные докажут свою несостоятельность. По мнению многих в политической системе, Иран и коронавирус – это темы предвыборной кампании, которая уже началась, вернее которая никогда не заканчивалась.
Вечером 15 июля состоялась первая встреча глав коалиционных фракций по вопросу о принятии бюджета. У коалиции есть еще около 100 дней для того, чтобы утвердить бюджет, но уже сейчас очевидно, что в нынешней коалиционной ситуации речь идет о задаче далеко не тривиальной. Тем временем министр финансов Авигдор Либерман отстрочил вступление в силу своего решения об ограничении финансирования яслей для детей из семей, где работает только один родитель. Вступление в силу программы отложено до 1 ноября, и в окружении Либермана заявляют, что все разговоры о том, что она не коснется учащихся йешив национально-религиозного лагеря, не соответствует действительности. В то же время, не исключено, что на Либермана будет оказано давление со стороны премьер-министра, который попытается сохранить свою электоральную опору среди религиозных сионистов.
Прошел месяц с момента приведения к присяге нового правительства. Оно действует одновременно в двух направлениях: пытается принимать решения и реализовывать их как будто нет очень непростой коалиционной ситуации и поддерживать хотя бы видимость коалиционной стабильности. "Меня очень многое не устраивает в нынешнем правительстве, но когда я думаю о возможных альтернативах, то надеюсь, что оно просуществует как можно дольше", – сказал на этой неделе в интервью "Кан РЭКА" депутат Кнессета от партии МЕРЕЦ Моси Раз. Страх перед альтернативой в виде возможного возвращения Биньямина Нетаниягу в канцелярию премьер-министра, а еще больший страх перед последствиями новых выборов, остается главным и единственным гарантом выживания этой крайне сложной и во многом противоестественной коалиции.
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