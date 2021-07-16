Коалиция без тылов и "ухаживания" за Объединенным списком. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

Когда четыре недели назад, в день приведения правительства к присяге, Нафтали Беннет безуспешно пытался произнести с трибуны Кнессета под непрекращающиеся выкрики депутатов от новоявленной оппозиции, он отлично понимал, что это своего рода пролог, вступление перед тем, что его ожидает в обозримом будущем. Однако вряд ли он представлял себе, что парламентские будни его коалиции будут столь безрадостны.

По меньшей мере три законопроекта, которые коалиция намеревалась провести на этой неделе, были провалены. И если голосование спикера Кнессета Мики Леви против законопроекта о назначении религиозных судей стало результатом технической ошибки уставшего от бессонных ночей спикера, а снятие с повестки дня Основного закона о паритетном правительстве стало результатом отсутствия механизма голосования депутатов больных коронавирусом, из-за чего был вынужден остаться дома депутат Владимир Белиак, то провал законопроекта об отмене уголовных санкций в отношении тех, кто употребляет марихуану – это прямой результат ситуации, в условиях которой функционирует новая коалиция.

Этот законопроект инициировала Шарен Аскель ("Тиква Хадаша"). Ни у кого в коалиции нет проблем с этим законопроектом, кроме партии РААМ. Там быстро и недвусмысленно дали понять, что коалиция коалицией, а основ ислама никто не отменял, и эти самые основы не позволяют голосовать за такой законопроект. Духовные лидеры исламистов утвердили это решение политиков.

Аскель обратилась к оппозиции. Там вежливо поблагодарили и ответили отказом. "Я был одним из авторов данного законопроекта, но не собираюсь сотрудничать с этой брутальной коалицией, не имеющей и капли уважения к оппозиции", – заявил депутат Кнессета Йоав Киш. Под неуважением Киш подразумевал, прежде всего, мягко говоря непропорциональное распределение парламентских комиссий между коалицией и оппозицией. В оппозиции настолько возмущены тем, как коалиция делит парламентский пирог, что взвешивают возможность и вовсе бойкотировать работу Кнессета, уже не говоря о голосовании вместе с коалицией.

Шарен Аскель обратилась к Объединенному списку. Однако и там не захотели быть менее святыми, чем совет Аш-Шура партии РААМ, и отказали Аскель. Закон был снят с повестки дня. В коалиции заявляют, что через две недели он будет вынесен на голосование, даже ценой возможного его провала. Но попытки его утверждения являются ярчайшим отражением происходящего в израильской политической системе.

Особенность нынешней политической ситуации заключается в том, что ни у оппозиции, ни, в первую очередь, у коалиции, нет резервов, которые могут вывести ситуацию из стабильно ничейной и порождающей хаос. Когда в 2015 году Биньямин Нетаниягу был вынужден сформировать коалицию, опирающуюся на 61 мандат, у него оставалась надежда привлечь в коалицию НДИ или на худой конец "Сионистский лагерь". Ровно год просуществовала та коалиция, пока Авигдор Либерман не присоединился к ней, и это был один из самых неприятных политических периодов для Нетаниягу и его окружения. И при этом нельзя забывать, что коалиция та была весьма однородна. Сегодня у Нафтали Беннета нет перспектив укрепления. Даже если будет утвержден законопроект, позволяющий четырем депутатам отколоться от фракции и создать свою собственную, трудно представить здравомыслящих ликудников, которые поспешат воспользоваться такой возможностью.

Так на небосклоне израильской политики ярко вспыхнула звезда Объединенного арабского списка. Этот блок, который совсем еще недавно был почти "прокаженным", поддерживать публичные контакты с которым было "неприлично", превратился в легитимного "бизнес-партнера". Причем с обеих сторон. Если коалиция прибегает к помощи Объединенного списка, чтобы провести те или иные инициативы и непременно будет вести переговоры с Айманом Удэ и Ахмадом Тиби перед утверждением государственного бюджета, то оппозиция наоборот пытается заручиться голосами антисионистов, чтобы торпедировать инициативы коалиции. Так например, ультраортодоксы, пытавшиеся не допустить утверждения закона о порядке назначения религиозных судей, заключили сделку с Объединенным списком, согласно которой арабы (и Офер Касиф) проголосуют против закона, а ШАС и "Яадут а-Тора" поддержат предложение о создании следственной комиссии по вопросу о насилии в арабском секторе. В итоге сделка не состоялась из-за непонятного демарша Исраэля Айхлера, однако очевидно, что попытки прийти к соглашению с Объединенным списком будут продолжаться. Тот факт, что глава РААМ Мансур Аббас в интервью "Кан Бет" предложил Объединенному списку присоединиться к коалиции, лишь подчеркивает насколько в коалиции опасаются грядущих бюджетных баталий и насколько энергоемкой является ежедневная борьба вокруг каждого законопроекта и предложения. Удэ и Тиби в коалицию, конечно, не войдут, но, безусловно, постараются использовать открывшиеся возможности для получения политического капитала.

За стенами Кнессета коалиция Беннета-Лапида продолжила действия в двух основных направлениях: формирование шагов по борьбе с четвертой волной коронавируса, а также шаги на международной арене в первую очередь в контексте иранской проблемы и отношений с США. Причем обе эти сферы остаются объектом непрекращающихся выпадов со стороны Биньяминв Нетаниягу против Беннета и наоборот. На этой неделе бывший премьер-министр опубликовал заметку в газете "Исраэль а-Йом", в которой обвинил Беннета в бездействии в вопросе Ирана. "Это просто непостижимо. Не было в истории государства человека, который так много говорил бы об иранской проблеме и так мало делал для ее решения", – парировал Беннет.

Говоря о коронавирусе, премьер-министр также упомянул своего предшественника, намекнув, что новый штамм проник в Израиль еще при прошлом правительстве, однако решительных шагов сделано не было. О каких-то кардинальных изменениях и сейчас говорить рано, если не считать заявления Беннета о том, что локдауны это последняя мера, которая может быть пущена в ход только в том случае, если все остальные докажут свою несостоятельность. По мнению многих в политической системе, Иран и коронавирус – это темы предвыборной кампании, которая уже началась, вернее которая никогда не заканчивалась.

Вечером 15 июля состоялась первая встреча глав коалиционных фракций по вопросу о принятии бюджета. У коалиции есть еще около 100 дней для того, чтобы утвердить бюджет, но уже сейчас очевидно, что в нынешней коалиционной ситуации речь идет о задаче далеко не тривиальной. Тем временем министр финансов Авигдор Либерман отстрочил вступление в силу своего решения об ограничении финансирования яслей для детей из семей, где работает только один родитель. Вступление в силу программы отложено до 1 ноября, и в окружении Либермана заявляют, что все разговоры о том, что она не коснется учащихся йешив национально-религиозного лагеря, не соответствует действительности. В то же время, не исключено, что на Либермана будет оказано давление со стороны премьер-министра, который попытается сохранить свою электоральную опору среди религиозных сионистов.