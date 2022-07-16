ЦАХАЛ атаковал объект ХАМАСа в секторе Газы
ВВС ЦАХАЛа атаковали объект террористической организации ХАМАС в центральной части сектора Газы, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.
Согласно опубликованной информации, атаковано крупное подземное предприятие по производству компонентов ракет. "Нанесенный удар заметно осложнит процесс вооружения ХАМАСа и усиления его боевого потенциала", - говорится в сообщении армейской пресс-службы. Позднее был атакован еще один объект по производству оружия.
Палестинское агентство Safa сообщает, что самолеты ЦАХАЛа выпустил 10 ракет по объекту в районе аль-Байдар в секторе Газы (недалеко от моря в центральной части сектора). Также был нанесен удар по объекту в лагере беженцев аль-Нусейрат. Утверждается, что по самолетам были выпущены ракеты ПВО.
Удар был нанесен в ответ на ракетные обстрелы израильской территории, имевшие место минувшей ночью.
Как сообщалось ранее, в ночь на 16 июля из сектора Газы были выпущены две ракеты в сторону Ашкелона.
Одна ракета была сбита системой ПРО "Железный купол". Вторая ракета упала на открытой местности севернее Ашкелона, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
Сведений о пострадавших не поступало.
Примерно в 4:45 на территории мошава Ахузим в региональном совете Лахиш прозвучал сигнал "Цева адом". По сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, зафиксирован запуск двух ракет в сторону израильской территории.
Обе они разорвались на открытой местности. Никто не пострадал и не был причинен ущерб.
Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2022 годы
(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)
2022-й год.
Июль. 4 ракеты. 1 ракета сбита "Железным куполом". Погибших и раненых нет.
Июнь. 1 ракета. 1 ракета сбита "Железным куполом". Погибших и раненых нет.
Май. Обстрелов не было.
Апрель. 4 ракеты. 1 ракета сбита "Железным куполом". Погибших и раненых нет.
Январь-март. Обстрелов не было.
2021-й год. 3750 ракет. Сотни ракет сбиты системой ПРО (точная информация не публиковалась). Погибли десять человек, 115 раненых. Двое погибших в результате получения травм по дороге в бомбоубежище.
2020-й год. 168 ракет. Около 80 ракет сбиты системой ПРО. Погибших нет, 7 раненых.
2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.
2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.
2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.
2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.
2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.
2014-й год. 3686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.
2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.
2012-й год. 2078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.
2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.
2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.
2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.
2008-й год. Около 1490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.
2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.
2006-й год. Около 1020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.
2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.
2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.
2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.
2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.
2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.
Отметим, что обстрелы израильской территории из Газы был осуществлен вскоре после того, как Израиль покинул президент США Джо Байден.