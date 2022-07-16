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    В Израиле

    Пресс-служба ЦАХАЛа обнародовала видео, запечатлевшее удары по объектам ХАМАСа

    время публикации: | последнее обновление:
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    Пресс-служба ЦАХАЛа обнародовала видео, запечатлевшее удары по объектам ХАМАСа
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    Пресс-служба ЦАХАЛа обнародовала видео, на котором запечатлены удары, нанесенные по объектам террористической организации ХАМАС.

    В субботу, 16 июля, ВВС ЦАХАЛа атаковали два объектам террористической организации ХАМАС в центральной части сектора Газы: крупное подземное предприятие по производству компонентов ракет и еще один объект по производству оружия.

    Палестинское агентство Safa сообщало, что самолеты ЦАХАЛа выпустил 10 ракет по объекту в районе аль-Байдар в секторе Газы (недалеко от моря в центральной части сектора). Также был нанесен удар по объекту в лагере беженцев аль-Нусейрат. Утверждается, что по самолетам были выпущены ракеты ПВО.

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    Удар был нанесен в ответ на ракетные обстрелы израильской территории.

    Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2022 годы

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    (в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

    2022-й год.

    Июль. 4 ракеты. 1 ракета сбита "Железным куполом". Погибших и раненых нет.

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    Июнь. 1 ракета. 1 ракета сбита "Железным куполом". Погибших и раненых нет.

    Май. Обстрелов не было.

    Апрель. 4 ракеты. 1 ракета сбита "Железным куполом". Погибших и раненых нет.

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    Январь-март. Обстрелов не было.

    2021-й год. 3750 ракет. Сотни ракет сбиты системой ПРО (точная информация не публиковалась). Погибли десять человек, 115 раненых. Двое погибших в результате получения травм по дороге в бомбоубежище.

    2020-й год. 168 ракет. Около 80 ракет сбиты системой ПРО. Погибших нет, 7 раненых.

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    2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.

    2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.

    2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

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    2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

    2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

    2014-й год. 3686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

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    2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

    2012-й год. 2078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

    2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

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    2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

    2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

    2008-й год. Около 1490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

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    2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

    2006-й год. Около 1020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

    2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

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    2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

    2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

    2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

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    2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.

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