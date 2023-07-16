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    В Израиле

    150 представителей "Военно-медицинского форума" объявили об отказе от резервистской службы

    время публикации: | последнее обновление:
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    150 представителей
    Shir Torem/Flash90

    В минувшие выходные более 150 участников "Военно-медицинского форума", объединяющего врачей, фельдшеров и специалистов в области психического здоровья, объявили о прекращении добровольческой военной службы.

    Речь идет о выражении протеста против юридической реформы. Причем это не угроза, а фактическое объявление о немедленном прекращении резервистской службы.

    Активисты форума, подписавшие письмо об отказе от резервистской службы, призывали правительство "прекратить опасное законотворчество".

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