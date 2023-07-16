150 представителей "Военно-медицинского форума" объявили об отказе от резервистской службы

В минувшие выходные более 150 участников "Военно-медицинского форума", объединяющего врачей, фельдшеров и специалистов в области психического здоровья, объявили о прекращении добровольческой военной службы.

Речь идет о выражении протеста против юридической реформы. Причем это не угроза, а фактическое объявление о немедленном прекращении резервистской службы.

Активисты форума, подписавшие письмо об отказе от резервистской службы, призывали правительство "прекратить опасное законотворчество".