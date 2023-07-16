150 представителей "Военно-медицинского форума" объявили об отказе от резервистской службы
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В минувшие выходные более 150 участников "Военно-медицинского форума", объединяющего врачей, фельдшеров и специалистов в области психического здоровья, объявили о прекращении добровольческой военной службы.
Речь идет о выражении протеста против юридической реформы. Причем это не угроза, а фактическое объявление о немедленном прекращении резервистской службы.
Активисты форума, подписавшие письмо об отказе от резервистской службы, призывали правительство "прекратить опасное законотворчество".
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// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 15 Июля 2023
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