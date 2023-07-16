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    В Израиле

    Опубликована окончательная редакция законопроекта об ограничении действия принципа неприемлемости

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    Опубликована окончательная редакция законопроекта об ограничении действия принципа неприемлемости
    Yonatan Sindel/Flash90

    Комиссия Кнессета по законодательству опубликовала окончательную редакцию законопроекта об ограничении действия принципа неприемлемости.

    В окончательной редакции говорится о том, что суд не сможет отменять решения правительства или министров в том, что касается их политики, назначений или уклонения от того или иного действия на основе принципа неприемлемости. Речь идет о той же самой редакции законопроекта, что была представлена на рассмотрение комиссии после первого чтения.

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    Утром 17 июля в комиссии начнется голосование по поправкам, которые подадут депутаты от оппозиционных партий.

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    В ходе последнего дня обсуждений перед депутатами комиссии вторично выступал заместитель юридического советника правительства Гиль Лимон. Он вновь подверг законопроект резкой критике и назвал его "сломом принятых правил игры", а также проектом форума "Коэлет".

    В оппозиции утверждают, что глава комиссии Симха Ротман не предоставил достаточно времени для обсуждения. В настоящий момент в оппозиции обсуждают возможность подачи иска в БАГАЦ с просьбой запретить начало голосования и навязать продолжение обсуждений.

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