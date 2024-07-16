В округе Биньямин военные обстреляли автомобиль, ранив двух израильтян
время публикации: 16 июля 2024 г., 00:39 | последнее обновление: 16 июля 2024 г., 05:21
Около полуночи израильские военные в округе Биньямин открыли огонь по автомобилю, который показался им подозрительным.
Позже стало известно, что по ошибке военные обстреляли израильское транспортное средство.
В результате обстрела двое граждан Израиля получили легкие ранения, они были доставлены в больницу.
По данному факту проводится расследование.