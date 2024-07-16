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Израиль

В округе Биньямин военные обстреляли автомобиль, ранив двух израильтян

время публикации: 16 июля 2024 г., 00:39 | последнее обновление: 16 июля 2024 г., 05:21
В округе Биньямин военные обстреляли автомобиль, ранив двух израильтян

Около полуночи израильские военные в округе Биньямин открыли огонь по автомобилю, который показался им подозрительным.

Позже стало известно, что по ошибке военные обстреляли израильское транспортное средство.

В результате обстрела двое граждан Израиля получили легкие ранения, они были доставлены в больницу.

По данному факту проводится расследование.

Израиль
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