Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 16 июля: удары по целям в основном в центре сектора

В ночь на 16 июля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям на севере, в центре и на юге сектора Газы. Судя по имеющимся данным, интенсивность боевых действий была выше, чем вчера.

На севере сектора: ЦАХАЛ нанес удар по цели в промзоне на юго-западе города Газа; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели около мечети Аль-Гуфран в городе Газа – был атакован дом семьи Ауад, есть убитая и раненые; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в районе Зайтун, юго-восточней города Газа.

В центре сектора: бронетехника ЦАХАЛа действовала в районе Аль-Муграка, к северу от Нусейрата; ВВС ЦАХАЛа атаковали дом семьи Абу Бутихан в районе Аз-Зауайда; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому семьи Закут в Нусейрате, есть убитый и раненые; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому семьи Масран в Нусейрате; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели около мечети Аль-Кассам в Нусейрате; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в районе Абу Аджин, юго-восточней Дир аль-Балаха

На юге сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому в Абасане, к востоку от Хан-Юниса, есть убитые и раненые; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в Рафахе; сообщалось о бое в центре Рафаха, в районе лагеря Аш-Шабура.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 16 июля.