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Израиль

Трагедия в Герцлии: женщина убила дома 6-летнего сына и с топором напала на охранника ТЦ

время публикации: 16 июля 2024 г., 21:57 | последнее обновление: 16 июля 2024 г., 21:57
Трагедия в Герцлии: женщина убила дома 6-летнего сына и с топором напала на охранника ТЦ
Flash90. Фото: А.Султан

Вечером во вторник в жилом доме на улице а-Халиль в Герцлии было найдено тело 6-летнего ребенка со следами ножевых ранений. Рядом с ребенком было найдено тело собаки, также со следами ножевых ранений.

Незадолго до этого 33-летняя жительница Герцлии напала с топором на охранника торгового центра "Шива Кохавим", нанеся ему легкое ранение, после чего была задержана.

Согласно подозрению, задержанная женщина является матерью убитого ребенка.

На месте трагедии работают крупные силы полиции. Сообщается, что женщина и ребенок не состояли на учете в социальных службах.

Израиль
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