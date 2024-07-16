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Израиль

ЦАХАЛ подтвердил удар по школе UNRWA в Нусейрате, превращенный в штаб террористов

время публикации: 16 июля 2024 г., 16:45 | последнее обновление: 16 июля 2024 г., 16:50
ЦАХАЛ подтвердил удар по школе UNRWA в Нусейрате, превращенный в штаб террористов
AP Photo/Jehad Alshrafi

ЦАХАЛ сообщает о нанесении удара по террористам, скрывавшимся на территории школы "Ан-Насират" UNRWA в Нусейрате, в центре сектора Газы. Данная школа, по данным израильской разведки, использовалась террористами как штаб и место сбора.

В сообщении подчеркивается, что было сделано все возможное для минимизации ущерба мирному населению.

Сообщается также, что в западной части Хан-Юниса, на юге сектора, ВВС ЦАХАЛа атаковали "командира роты военно-морских сил террористической организации Исламский джихад". Проверяются сообщения о том, что в результате атаки пострадали несколько мирных жителей.

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