ЦАХАЛ подтвердил удар по школе UNRWA в Нусейрате, превращенный в штаб террористов

ЦАХАЛ сообщает о нанесении удара по террористам, скрывавшимся на территории школы "Ан-Насират" UNRWA в Нусейрате, в центре сектора Газы. Данная школа, по данным израильской разведки, использовалась террористами как штаб и место сбора.

В сообщении подчеркивается, что было сделано все возможное для минимизации ущерба мирному населению.

Сообщается также, что в западной части Хан-Юниса, на юге сектора, ВВС ЦАХАЛа атаковали "командира роты военно-морских сил террористической организации Исламский джихад". Проверяются сообщения о том, что в результате атаки пострадали несколько мирных жителей.