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Израиль

Ливанские СМИ: в результате удара ЦАХАЛа на юге Ливана погибли "сирийские рабочие"

время публикации: 16 июля 2024 г., 20:12 | последнее обновление: 16 июля 2024 г., 20:16
Ливанские СМИ: в результате удара ЦАХАЛа на юге Ливана погибли "сирийские рабочие"
David Cohen/Flash90

Ливанские СМИ, связанные с "Хизбаллой", передают, что вечером 16 июля в результате удара ВВС ЦАХАЛа по цели в районе Умм ат-Тут на юге Ливана были убиты "сирийские рабочие". Также утверждается, что среди пострадавших есть дети.

Удар был нанесен во время массированного обстрела Кирьят-Шмоны. Но речь, очевидно, не идет об одной из точек запуска ракет, так как Умм ат-Тут находится напротив израильского населенного пункта Зарит (Западная Галилея), примерно в 30 км от Кирьят-Шмоны.

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