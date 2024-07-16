Ливанские СМИ: в результате удара ЦАХАЛа на юге Ливана погибли "сирийские рабочие"

Ливанские СМИ, связанные с "Хизбаллой", передают, что вечером 16 июля в результате удара ВВС ЦАХАЛа по цели в районе Умм ат-Тут на юге Ливана были убиты "сирийские рабочие". Также утверждается, что среди пострадавших есть дети.

Удар был нанесен во время массированного обстрела Кирьят-Шмоны. Но речь, очевидно, не идет об одной из точек запуска ракет, так как Умм ат-Тут находится напротив израильского населенного пункта Зарит (Западная Галилея), примерно в 30 км от Кирьят-Шмоны.