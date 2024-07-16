Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 16 июля: в Аль-Бире застрелен боевик

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 16 июля действовали в Аль-Бире (около Рамаллы), в Тубасе, в Калькилии и около Калькилии (в Аль-Фундуке), в Хевроне и около Хеврона (в Сиире, в Аль-Аррубе), в Иерихоне, а также в Хизмэ, северо-восточней Иерусалима.

Происходили столкновения. В Аль-Бире был застрелен боевик.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 16 июля.

Около полуночи израильские военные в округе Биньямин открыли огонь по автомобилю, который показался им подозрительным. Позже стало известно, что по ошибке военные обстреляли израильское транспортное средство. В результате обстрела двое граждан Израиля получили легкие ранения, они были доставлены в больницу. По данному факту проводится расследование.

Утром 16 июля поступило сообщение об обстреле на дороге между поселками Шавей-Шомрон и Эйнав в Самарии (к западу от Шхема). Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает о троих легко раненых осколками стекла – 32-летнем мужчине, 16-летнем юноше и 15-летнем подростке. Пострадавшие доставлены в больницу "Меир" в Кфар-Сабе. Судя по имеющимся данным, речь идет о теракте.