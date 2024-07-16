Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 16 июля, температура повысится и будет выше среднесезонной во внутренних и горных районах. Переменная облачность. Местами туман на севере Негева и в южной части побережья Средиземного моря.

В Иерусалиме – 22-31 градусов, в Тель-Авиве – 26-31, в Хайфе – 25-30, в Эйлате – 31-41, в Беэр-Шеве – 22-36, в Мицпе-Рамоне – 21-35, на побережье Мертвого моря – 30-38, в Ашкелоне и Ашдоде – 25-31, в Ариэле – 22-32, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 26-37, на Голанских высотах – 22-36.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 30-31 градусов, высота волн – 70-110 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 15 км/ч).

В среду – повышение температуры. В четверг-пятницу жара немного спадет. В субботу-понедельник – повышение температуры, жарко.