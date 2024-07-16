Вновь тревога в Кирьят-Шмоне, Метуле и окрестностях: в результате обстрела нанесен ущерб

В 19:02-19:03 16 июля в Кирьят-Шмоне, Метуле и некоторых других населенных пунктах Верхней Галилеи, расположенных около границы с Ливаном, прозвучала тревога "Цева адом".

Информация уточняется.

Предыдущая тревога в том же районе была в 18:54-18:55. Зафиксирован ракетный обстрел из Ливана.

Полиция подтверждает нанесение ущерба в результате обстрела. Сведений о пострадавших не поступало.