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Израиль

Вновь тревога в Кирьят-Шмоне, Метуле и окрестностях: в результате обстрела нанесен ущерб

время публикации: 16 июля 2024 г., 19:03 | последнее обновление: 16 июля 2024 г., 19:23
Вновь тревога в Кирьят-Шмоне, Метуле и окрестностях
David Cohen/Flash90

В 19:02-19:03 16 июля в Кирьят-Шмоне, Метуле и некоторых других населенных пунктах Верхней Галилеи, расположенных около границы с Ливаном, прозвучала тревога "Цева адом".

Информация уточняется.

Предыдущая тревога в том же районе была в 18:54-18:55. Зафиксирован ракетный обстрел из Ливана.

Полиция подтверждает нанесение ущерба в результате обстрела. Сведений о пострадавших не поступало.

Израиль
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