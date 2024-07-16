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Израиль

Журналист Iran International, переживший покушение в Англии, бежал в Израиль

время публикации: 16 июля 2024 г., 22:55 | последнее обновление: 16 июля 2024 г., 22:55
Журналист Iran International, переживший покушение в Англии, бежал в Израиль
Wikipedia: PersianDutchNetwork

Журналист издания иранской оппозиции Пурия Зерати, ставший жертвой покушения в Лондоне в марте этого года, перебрался с семьей в Израиль.

В интервью газете Guardian Зерати заявил, что его переезд был "вынужденным, но необходимым решением".

"Там, где я живу сейчас, немного безопаснее. Британская полиция поставила израильскую в известность о моей ситуации, и здесь приняли дополнительные меры для обеспечения моей безопасности", - заявил журналист.

В марте Зерати подвергся нападению возле своего дома в Уимблдоне. Полиция Лондона считает, что трое нападавших были частью преступной группировки из Восточной Европы, действовавшей по поручению иранского правительства.

Подозрения усилились после серии предотвращенных заговоров с целью похищения или убийства сотрудников Iran International, который Тегеран классифицировал как террористическую организацию.

Израиль
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