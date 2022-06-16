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    В Израиле

    Главой Еврейского агентства "Сохнут" избран генерал-майор запаса Дорон Альмог

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    Главой Еврейского агентства
    Flash90

    В четверг, 16 июня, специальная комиссия, назначенная попечительским советом Еврейского агентства, избрала 71-летнего генерал-майора запаса Дорона Альмога на пост главы организации, пустовавший более года. Попечительский совет соберется 10 июля, чтобы утвердить это решение.

    Дорон Альмог в прошлом командовал Южным военным округом, принимал участие в операции "Энтеббе", после увольнения в запас создал общественную организацию ALEN для помощи детям с особыми потребностями. В 2016 году он стал лауреатом Премии Израиля.

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    Издание "Глобс" отмечает, что правительству в очередной раз не удалось провести в "Сохнут" своего кандидата - Идана Ролла, занимающего в настоящий момент пост заместителя министра иностранных дел.

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    СМИ писали, что на этот пост претендуют министр алии и интеграции Пнина Тамено-Шете и министр строительства Зеэв Элькин, но сами они это не подтверждали.

    Министр иностранных дел Яир Лапид в своем "твиттере" поздравил Дорона Альмога с этим назначением. По словам Лапида, Альмог, который внес огромный вклад в израильское общество, может служить образцом для подражания.

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    Глава правительства Нафтали Беннет поздравил с назначением Дорона Альмога, заявив, что тот "символизирует все прекрасное в Израиле": "Дорон символизирует военный и гражданский героизм, глубокую любовь к народу Израиля, к родной земле и всем людям.

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    По той же самой причине я был рад быть тем, кто номинировал его на звание лауреата Премии Израиля за государственную и общественную деятельность. Желаю Дорону больших успехов в деле единения еврейского народа с Государством Израиль и усиления значения Израиля в мире", - заявил глава правительства.

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