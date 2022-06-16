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    В Израиле

    Управление по борьбе с террором опубликовало подробную инструкцию для израильтян в Стамбуле

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    Управление по борьбе с террором опубликовало подробную инструкцию для израильтян в Стамбуле
    AP Photo/Emrah Gurel

    В четверг, 16 июня, Управление по борьбе с террором при Совете национальной безопасности (МАЛАЛ) повторно обратилось к израильтянам с просьбой воздержаться от поездок в Стамбул, если в этом нет жизненной необходимости. Также были опубликованы подробные инструкции для тех, кто все еще находится в Стамбуле (несмотря на рекомендацию немедленно вернуться в Израиль).

    Поддерживайте связь с родными, оставшимися в Израиле, которые в случае необходимости, могут помочь найти вас. Сообщите им данные гостиницы, запланированных экскурсиях, перелетах. В случае непредвиденных событий во время пребывания за границей, могут возникнуть проблемы со связью. Пожалуйста, свяжитесь сами с родными и сообщите им о своей ситуации.

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    Избегайте израильской символики в одежде и аксессуарах. Не привлекайте к себе внимание, избегайте посещения "мест скопления израильтян", в том числе популярных у израильтян ресторанов, гостиниц, развлекательных и туристических объектов.

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    С подозрением относитесь "к выгодным" предложениям, когда это касается услуг гида или организованных экскурсий, которые могут оказаться приманкой для израильских туристов. С особой осторожностью относитесь к таким предложениям, опубликованным в социальных сетях или мессенджерах.

    Будьте осторожны при выборе транспортного средства или такси. Остерегайтесь случайных таксистов и водителей, настойчиво предлагающих свои услуги.

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    Не сообщайте в социальных сетях о том, где вы находитесь и какие у вас планы, с тем чтобы затруднить сбор информации о вас в интернете. Мы рекомендуем рассказать о поездке после возвращения в Израиль.

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    Во время пребывания в гостинице закрывайте дверь в свой номер на замок. Не открывайте ее незнакомым людям, которые могут представляться курьерами, уборщицами и т.д.

    В лобби гостиницы и в общественных зонах обращайте внимание на необычные и подозрительные действия других людей.

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    В чрезвычайных случаях обращайтесь в местную полицию, а в экстренных – в штаб по чрезвычайным ситуациям в Израиле по телефону +972-25303155.

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    Напомним, что 13 июня уровень террористической угрозы в Стамбуле был поднят до самого высокого, четвертого уровня.

    Отметим, что в израильских СМИ появилось немало историй израильтян, отпуск которых в Турции был испорчен постоянным напряжением, связанным со сложной ситуацией в области безопасности. Несколько семейных пар, не знакомых друг с другом, рассказывали журналистам, что не выходили несколько дней из гостиничного номера после того, как в ресторане или лобби с ними пытались познакомиться незнакомые люди.

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