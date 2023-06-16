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    В Израиле

    Россия и Израиль подписали договор об открытии филиала консульства РФ в Иерусалиме

    время публикации: | последнее обновление:
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    Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов
    Avshalom Sassoni/Flash90

    Мэр Иерусалима Моше Леон, посол России в Израиле Анатолий Викторов и специальный посланник МИД России на Ближнем Востоке Сергей Макаров подписали договор, предусматривающий открытие в столице Израиля филиала консульства Российской Федерации.

    Договор был подписан еще 18 мая и был приурочен ко Дню Иерусалима, однако до сих пор держался в тайне, сообщают Ynet и "Исраэль а-Йом".

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    Мэрия Иерусалима заявляет: Россия обязалась в пятилетний срок начать работы по строительству здания консульства, а до тех пор территория будет служить бесплатной стоянкой для жителей города.

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    Российское государственное агентство РИА Новости, со ссылкой на посольство РФ в Израиле, пишет об этом договоре так: "Россия и Израиль финализировали и подписали документы об уточнении границ и площади российского земельного участка в Западном Иерусалиме, который будет использован для строительства зданий и открытия там секции консульского отдела посольства России в Израиле... По данным пресс-службы посольства России в Израиле, мировое соглашение и протокол к нему об уточнении границ и площади земельного участка были подписаны 18 мая между Россией и муниципалитетом Иерусалима при содействии посольства России и МИД Израиля".

    "Подписание данных документов стало результатом многолетнего процесса, инициированного российским внешнеполитическим ведомством. Исходим из того, что упомянутая земельная собственность будет использована, в частности, для строительства комплекса зданий и сооружений, используемых для нужд секции консульского отдела посольства России в Израиле. Уверены, что данный шаг в полной мере служит дальнейшему укреплению дружественных многоплановых отношений между Россией и Израилем, а также идет в русле неизменного курса нашей страны на справедливое ближневосточное урегулирование", – говорится в сообщении посольства РФ в Израиле.

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    Земельный участок, расположенный на пересечении улиц Кинг Джордж V и Маалот в Иерусалиме, был приобретен российской стороной в 1885 году и упоминается под номером 50 в "Описи всех русских недвижимостей в Палестине и Сирии, за исключением частного владения" от 19 июня 1895 года, подготовленной управляющим генеральным консульством Российской Империи в Иерусалиме Александром Яковлевым. Для того чтобы начать проектирование какого-либо здания, потребовалось провести процедуру уточнения границ. "Российской стороной были приняты для этого исчерпывающие меры, включая предоставление исторических архивных документов. Подписание соглашения и протокола к нему позволило поставить точку в многолетнем процессе и стало взаимоприемлемым решением", – заявляют в посольстве РФ.

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