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    В Израиле

    Всемирный день морских черепах: в Израиле выпустили в море 18 спасенных логгерхедов. Фото

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    Всемирный день морских черепах: в Израиле выпустили в море 18 спасенных логгерхедов. Фото
    AP Photo/Ariel Schalit     Всемирный день морских черепах: в Израиле выпустили в море 18 спасенных логгерхедов. Фото
    AP Photo/Tsafrir Abayov     Всемирный день морских черепах: в Израиле выпустили в море 18 спасенных логгерхедов. Фото
    AP Photo/Tsafrir Abayov     ВСЕ ФОТО

    В пятницу, 16 июня, во Всемирный день морских черепах, на пляже Бейт-Янай (район Михморет, к северу от Нетании) были выпущены в Средиземное море 18 головастых морских черепах (логгерхедов), ранее спасенных израильскими специалистами, а затем прошедших курс реабилитации в израильском национальном Центре спасения морских черепах.

    На церемонии присутствовало множество людей, но подавляющее большинство из них не имело возможности приблизиться к черепахам, когда тех выпустили в сторону моря.

    Реабилитация этих животных, в основном получивших травмы в результате попадания в рыболовные сети, проходила в Центре спасения морских черепах, находящемся в ведении Национального управления природы и парков Израиля.

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    Логгерхед, головастая морская черепаха (Caretta caretta) – вид морских черепах, распространенный в водах Индийского, Тихого и Атлантического океанов (включая Средиземное море). Взрослая черепаха достигает длины в 70-95 см и массы от 80 до 200 кг. Карапакс сердцевидный коричневого, красновато-коричневого или оливкового цвета. Окраска пластрона и костного мостика от кремовой до жёлтой. На спине пять пар рёберных щитков. Массивная голова, покрытая крупными щитками. На передних ластах по два когтя. Питается преимущественно моллюсками и ракообразными, а также рыбами, медузами, губками. Гнездятся эти черепахи в основном на пляжах, на которых они родились.

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