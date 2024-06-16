ЦАХАЛ увеличивает гуманитарную помощь Газе, заявлено о ежедневных локальных тактических паузах

ЦАХАЛ объявил, что в рамках усилий по увеличению объемов гуманитарной помощи, поступающей в сектор Газы и после дополнительных соответствующих обсуждений с ООН и другими международными организациями, начиная 15 июня принято решение о введении тактических пауз в боевых действиях с 8 утра по 19:00 каждый день – "до дальнейшего уведомления" – вдоль дороги, ведущей от КПП "Керем Шалом" к ​​дороге Салах ад-Дин, а затем на север.

Данное заявление не означает, что ЦАХАЛ будет полностью прекращать боевые действия в секторе Газы в указанное время. Речь идет исключительно об участке, указанном в официальном сообщении ЦАХАЛа.

Поскольку многие СМИ неверно интерпретировали заявление ЦАХАЛа, то командованием еще раз было подчеркнуто: "ЦАХАЛ ясно дает понять, что прекращения боевых действий на юге сектора Газы нет, боевые действия в Рафиахе продолжаются. Также нет изменений во ввозе товаров в сектор Газы. Ось для доставки грузов будет открыта в течение дня по согласованию с международными организациями только для перевозки гуманитарной помощи".

Идет 254-й день войны "Железные мечи". Текущая сводка боевых действий по ссылке.