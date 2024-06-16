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Израиль

Спецоперации в Иудее и Самарии: задержаны восемь подозреваемых

время публикации: 16 июня 2024 г., 15:47 | последнее обновление: 16 июня 2024 г., 15:47
Спецоперации в Иудее и Самарии: задержаны восемь подозреваемых
Пресс-служба ЦАХАЛа

16 июня силы ЦАХАЛа, сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) и бойцы пограничной полиции (МАГАВ) задержали восемь подозреваемых в террористической деятельности в Иудее и Самарии. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

Операции проводились в деревнях Аль-Фараа, Руджиб, Кафр-Нима, Байт-Рима, Аль-Хадэр.

Происходили столкновения. В Аль-Фараа бойцы ЦАХАЛа открыли огонь по боевику, бросившему в них взрывное устройство.

О пострадавших среди израильских военных не сообщается.

С начала войны (7.10.2023) на территории Палестинской автономии были задержаны более 4150 подозреваемых в терроре, более 1750 из них связаны с террористической организацией ХАМАС.

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