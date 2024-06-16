Ночью ЦАХАЛ атаковал цель в районе Ан-Накуры, на юго-западе Ливана
время публикации: 16 июня 2024 г., 07:21 | последнее обновление: 16 июня 2024 г., 07:23
Ливанские источники сообщают, что около полуночи ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в районе Ан-Накуры, на юго-западе Ливана.
После 3 часов ночи тревога была слышна в Хиле, в Западной Галилее. Был зафиксирован ракетный обстрел из Ливана.
Ранее в ряде населенных пунктов Верхней Галилеи была слышна тревога. Предполагалось, что речь идет о вторжении БПЛА. Однако позже ЦАХАЛ объявил, что тревога была ложной.
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