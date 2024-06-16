Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 16 июня, температура немного понизится, но будет выше среднесезонной, прежде всего во внутренних и горных районах. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 24-32 градусов, в Тель-Авиве – 23-31, в Хайфе – 24-28, в Эйлате – 30-43, в Беэр-Шеве – 21-36, в Мицпе-Рамоне – 24-32, на побережье Мертвого моря – 31-40, в Ашкелоне и Ашдоде – 24-2931, в Ариэле – 21-32, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 24-39, на Голанских высотах – 23-38.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 28-29 градусов, высота волн – 60-120 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 20 км/ч).

В понедельник жара немного спадет. Во вторник – без существенных изменений. В среду ожидается спад жары.