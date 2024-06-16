Разрешено к публикации имя еще одного бойца ЦАХАЛа, погибшего на юге сектора Газы

Разрешено к публикации имя еще одного бойца 601-го батальона 401-й бригады, погибшего 15 июня в бою в районе Таль ас-Султан, к западу от Рафиаха, на юге сектора Газы.

Это сержант Якир Яаков Леви, 21 год, из Хефец Хаим.

Утром 16 июня ЦАХАЛ разрешил к публикации имена военнослужащих, погибших 15 июня в ходе боевых действий в секторе Газы.

Речь идет о разных инцидентах: в северной части сектора Газы и в районе Таль ас-Султан, на западе Рафиаха, на юге сектора, где был подорван бронетранспортер (по новым оценкам ЦАХАЛа, речь скорее идет об атаке с применением противотанковой ракеты, чем о подрыве на мине). Судя по публиковавшейся ранее информации, два имени погибших в районе Таль ас-Султан еще не названы.

Еще один солдат, получивший тяжелые ранения 10 июня, в субботу умер в больнице.

Имена погибших:

Капитан резерва Эйтан Коплович, 28 лет, из Иерусалима, офицер 129-го батальона 8-й бригады, погиб в бою на севере сектора Газы.

Прапорщик резерва Илон Вайс, 49 лет, из Псагота, боец ​​129-го батальона 8-й бригады, погиб в бою на севере сектора Газы.

Сержант Элиягу Моше Цимбалист, 21 год, из Бейт-Шемеша, боец ​​601-го батальона 401-й бригады, погиб в бою на юге сектора Газы.

Сержант Итай Амар, 19 лет, из Кохав Яир-Цур Игаль, боец ​​601-го батальона 401-й бригады, погиб в бою на юге сектора Газы.

Старший сержант Станислав Костарев, 21 год, из Ашдода, боец ​​601-го батальона 401-й бригады, погиб в бою на юге сектора Газы.

Старший сержант Ор Блюмовиц, 20 лет, из Пардес-Ханы-Каркура, боец ​​601-го батальона 401-й бригады, погиб в бою на юге сектора Газы.

Старший сержант Оз Ешайя Грубер, 20 лет, из Таль-Менаше, боец ​​601-го батальона 401-й бригады, погиб в бою на юге сектора Газы.

Ранее сообщалось о гибели капитана Уасима Махмуда, 23 года, из Бейт-Джана, замкомандира роты 601-го батальона 401-й бригады в бою на юге сектора Газы.

Также в субботу было разрешено к публикации: умер сержант Яир Ройтман, 19 лет, из Карней-Шомрон, боец разведроты бригады "Гивати", получивший тяжелые ранения 10 июня в бою в Рафиахе, на юге сектора Газы.

В бою на севере Газы были тяжело ранены двое военнослужащих.

С начала наземной операции (с 27 октября 2023 года) в Газе погибли 307 военнослужащих.

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 659 военнослужащих ЦАХАЛа.