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Израиль

ВМС ЦАХАЛа впервые применили для перехвата иранских БПЛА систему "Барак Маген"

Пресс-служба ЦАХАЛа
ВМС
Беспилотники
время публикации: 16 июня 2025 г., 09:56 | последнее обновление: 16 июня 2025 г., 10:04
ВМС ЦАХАЛа впервые применили для перехвата иранских БПЛА систему "Барак Маген"
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что минувшей ночью израильские ВМС перехватили восемь БПЛА, летевших из Ирана, впервые применив для этой цели систему ПВО "Барак Маген" и ракеты LRАD (Long Range Air Defense).

Эти системы установлены на ракетных корветах "Саар-6". Они способны бороться с широким спектром угроз, включая беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты, угрозы с крутой траекторией, береговые ракеты и другие.

С начала военной операции "Народ как лев" (13 июня) израильские ВМС перехватили около 25 БПЛА, представлявших угрозу для Израиля.

Израиль
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