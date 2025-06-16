ВМС ЦАХАЛа впервые применили для перехвата иранских БПЛА систему "Барак Маген"
время публикации: 16 июня 2025 г., 09:56 | последнее обновление: 16 июня 2025 г., 10:04
ЦАХАЛ сообщает, что минувшей ночью израильские ВМС перехватили восемь БПЛА, летевших из Ирана, впервые применив для этой цели систему ПВО "Барак Маген" и ракеты LRАD (Long Range Air Defense).
Эти системы установлены на ракетных корветах "Саар-6". Они способны бороться с широким спектром угроз, включая беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты, угрозы с крутой траекторией, береговые ракеты и другие.
С начала военной операции "Народ как лев" (13 июня) израильские ВМС перехватили около 25 БПЛА, представлявших угрозу для Израиля.