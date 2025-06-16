ВМС ЦАХАЛа впервые применили для перехвата иранских БПЛА систему "Барак Маген"

ЦАХАЛ сообщает, что минувшей ночью израильские ВМС перехватили восемь БПЛА, летевших из Ирана, впервые применив для этой цели систему ПВО "Барак Маген" и ракеты LRАD (Long Range Air Defense).

Эти системы установлены на ракетных корветах "Саар-6". Они способны бороться с широким спектром угроз, включая беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты, угрозы с крутой траекторией, береговые ракеты и другие.

С начала военной операции "Народ как лев" (13 июня) израильские ВМС перехватили около 25 БПЛА, представлявших угрозу для Израиля.